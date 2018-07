Moscou diffuse des vidéos de sa nouvelle génération d'armes

19 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les autorités russes ont diffusé jeudi une série de vidéos montrant des essais d'une nouvelle génération d'armes nucléaires et conventionnelles, trois jours après le sommet d'Helsinki où Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine avaient évoqué les moyens d'éviter une course aux armements.