L'avocat de la Maison blanche coopère à l'enquête russe

19 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le principal avocat de la Maison blanche coopère de manière étroite avec l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et des responsables russes, a rapporté samedi le New York Times.