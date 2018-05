Présidentielle au Venezuela: Maduro en confiance, l’opposition boycotte

Malgré une campagne sans relief et la tragique crise économique, le président-candidat Nicolás Maduro part favori le 20 mai. Les appels à l’abstention de la plus grande partie de l’opposition jouent en sa faveur. Son principal adversaire n’a pas non plus mené une campagne remarquée. Les dirigeants politiques ont déjà les yeux tournés vers l'après.