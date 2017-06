C’était un « bain de nature » en périphérie de Bamako, un vaste complexe arboré, parsemé de cases de charme, conçu pour les loisirs et le farniente au bord de piscines creusées à flanc de colline. Le campement Kangaba accueillait séminaires, « team building », Maliens et étrangers encore autorisés par leurs employeurs à faire une escapade non loin de la capitale.