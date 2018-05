Au Venezuela, Nicolás Maduro est victorieux, la crise politique est toujours là

Caracas (Venezuela), envoyé spécial.– Au bruit des Klaxon et des chants de campagne, en voiture, à moto ou à pied, des centaines de Vénézuéliens affluent vers le palais présidentiel de Miraflores féliciter leur candidat, Nicolás Maduro. Plus à l'est, toujours dans le centre de Caracas, c'est un concert de casseroles qui se fait entendre en signe de réprobation.