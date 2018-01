Les démocrates américains redécouvrent leurs divisions

New York (Etats-Unis), de notre correspondant.- Jusqu’à présent, les démocrates avaient la partie facile. Depuis un an, ils appelaient à la « résistance », dénonçaient la politique de Donald Trump, l’extrémisme de ses proches, ses coups de boutoirs contre l’assurance maladie, sa réforme fiscale qui comble les plus riches et les milliardaires donateurs du parti républicain.