Au Maroc, l’absence de Lalla Salma est un sujet tabou pour la presse

Depuis 2003, les faits et gestes de Lalla Salma, l’épouse du roi Mohammed VI, élevée à son mariage au rang d’altesse royale, en charge de maintes activités caritatives et protocolaires, étaient jusqu'ici abondamment chroniqués. Mais depuis trois mois, son retrait apparent de la scène publique, accompagné d’attaques mystérieuses et de rumeurs sur sa personne, font les choux gras de la presse étrangère qui multiplie les conjectures, tandis qu’au Maroc, le sujet est soigneusement évité par les médias.