En Algérie, une jeunesse en mouvement

Depuis le début de la révolte en Algérie, la jeunesse a été au rendez-vous, d’abord pour refuser un cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, puis pour rejeter la prolongation de sa présidence et une transition menée par le régime. Alors que le pouvoir est de plus en plus affaibli, le photographe Romain Laurendeau, dont Mediapart a publié un portfolio sur les origines de la contestation dans les stades de football, est parti à la rencontre de jeunes femmes et de jeunes hommes ayant vécu quasiment toute leur vie sous les mandats successifs du chef de l’État, aujourd’hui décrié sans relâche. Il a recueilli leurs sensations, leurs revendications, leurs attentes et leurs doutes. Ces témoignages en disent long sur les modes de vie d’une jeunesse longtemps bridée, qui voit pour la première fois l’avenir s’ouvrir devant elle.