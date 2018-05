Des migrants échappent à des passeurs à Bani Walid, plaque tournante des réseaux en Libye

26 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 100 migrants originaires d'Afrique de l'Est sont parvenus à échapper cette semaine aux passeurs qui les retenaient en captivité près de la ville libyenne de Bani Walid, a-t-on appris auprès d'une source locale et de travailleurs humanitaires.