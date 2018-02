En Libye, sept ans de violence depuis la «lourde erreur» de la guerre

Quelques milliers de Libyens ont participé, le 17 février, à Tripoli et dans une poignée d’autres villes de Libye, aux festivités qui marquaient le 7e anniversaire de la « révolution » de 2011. Feux d’artifices, défilés de scouts et de fanfares, concerts et diffusion de chansons par haut-parleurs : les célébrations, dans les villes où elles ont pu être organisées, sont restées modestes. Et pour cause.