Au Cambodge, l’insubmersible Hun Sen a verrouillé les élections

27 juillet 2018 Par Pierre Motin

Il est au pouvoir depuis plus de trois décennies et compte y rester encore dix ans. Le premier ministre cambodgien Hun Sen semble avoir assuré sa réélection le 29 juillet en dissolvant le principal parti d’opposition en novembre dernier. Retour sur une longévité politique due à un mélange de répression de ses opposants et à l’entretien d’un vaste système de clientélisme et d’allégeances personnelles.