Les terres rares, une nouvelle géopolitique des matières premières

Le déplacement se voulait un avertissement. Et il a bien été perçu comme tel. Vingt-quatre heures après que Google eut annoncé que le groupe chinois Huawei n’aurait plus accès à son système d’exploitation Android, le président chinois Xi Jinping, accompagné de son négociateur en chef Liu He, visitait ostensiblement le site de production de JL MAG Rare-Earth Co à Ganzhou (province du Jiangxi), spécialisé dans la recherche et le développement sur les matériaux magnétiques permanents des terres rares.