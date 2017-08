Rif, terrorisme, immigration: Mohammed VI tourne le dos à l’actualité du Maroc

La terreur des fous de Dieu en Europe, en majorité d’origine marocaine, le retour explosif des pateras sur le Vieux Continent via l’Espagne, la situation toujours préoccupante dans le Rif et les questionnements qui en découlent sur la suprématie de la monarchie sur tous les pouvoirs politiques au Maroc ont constitué l’essentiel de l’actualité marocaine ces derniers jours, à l’aune des événements sanglants de Barcelone, Cambrils et Turku. Pourtant, aucun de ces sujets qui mettent plus que jamais le Maroc sous les feux des projecteurs n’a été abordé par le roi Mohammed VI, lors de son discours prononcé il y a une semaine à l’occasion du 64e anniversaire de la « Révolution du roi et du peuple ». Celui-ci a préféré le consacrer, contre toute attente, à l’Afrique, où Rabat mène depuis des mois une intense offensive diplomatique.