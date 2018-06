Deux Palestiniens tués à la frontière entre Gaza et Israël

29 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'armée israélienne a tué deux Palestiniens, dont un adolescent, et en a blessé 415 par des tirs à balles réelles et des gaz lacrymogènes vendredi lors des manifestations hebdomadaire à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, a-t-on appris auprès des services de santé gazaouis.