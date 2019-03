Turquie: les Kurdes s’apprêtent à reprendre les villes dont ils ont été spoliés

Diyarbakir (Turquie), de notre envoyé spécial. – Jeudi 21 mars, sur une vaste esplanade à la périphérie de Diyarbakir, la plus grande ville kurde de Turquie. Plusieurs dizaines de milliers d’habitants se retrouvent pour célébrer autour d’un grand bûcher le Newroz, le nouvel an des Kurdes. Étincelle de gaieté dans un quotidien souvent morose. Les femmes aux robes chatoyantes sont là. Les jeunes hommes en tenues martiales et au regard sévère aussi.