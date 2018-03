«A l’air libre», pour se libérer de la prison

Cette structure d'insertion singulière leur propose un logement, un travail, un accompagnement social et une vie communautaire riche et exigeante. Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes tentent de se reconstruire après des mois ou des années coupés du monde. À l'air libre est un film sur la sortie de prison mais aussi, et peut-être surtout, un film sur la prison. Une prison que l'on ne voit pas mais qui est omniprésente. Une prison dont on ne cesse de mesurer les traces et dont il paraît si difficile de se libérer.