Pour retrouver le «sens du travail», Loïc a lâché le son pour l’orge

Du 23 au 25 janvier, Saint-Cyr-le-Chatoux (69). Au pays du vin, la bière fait figure de parent pauvre. Pourtant, depuis une vingtaine d’années, la consommation en France ne cesse d’augmenter et les brasseries artisanales et régionales se multiplient. On en compte aujourd’hui plus de 800 réparties sur le territoire, des gros brasseurs industriels jusqu’aux plus petites microbrasseries comme celle de Loïc Alexandre, qui produit, seul derrière ses cuves, 40 000 litres de bière par an. On consomme en France chaque année deux milliards de litres de bière, soit 30 litres par personne, bien loin derrière la République tchèque (144 litres), l’Allemagne (107 litres) ou l’Autriche (104 litres).