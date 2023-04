À Liverpool, la solidarité ouvrière par-delà les rivalités sportives

LeLe football anglais – et ses milliards – transformé en terrain de jeu pour nantis en manque de frissons et pétromonarques en recherche de stature ? Non, le foot n’est pas l’apanage de ses accapareurs. Deux supporters des clubs ennemis de Liverpool et d’Everton tentent de renouer avec les origines ouvrières du sport roi. Le ballon rond, par-delà les rivalités sportives, devient alors un formidable vecteur de solidarité.