Embrasser enfin l’œuvre du romancier québécois Réjean Ducharme

« Souffle va, et que ça flambe ! Plus tu brûleras, moins il restera de ruines. Vas-y va, tisonne sans façon, c’est à partir de rien que se produisent les plus étonnantes mutations… » Ainsi s’exprime Bottom, dans Dévadé (1990). C’est justement à partir de rien, ou presque rien, et juste avant la révolution du « joual » avec la création des Belles-sœurs de Michel Tremblay, que Réjean Ducharme (1941-2017) fait ses premières armes.