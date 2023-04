Capitale européenne de la culture, un label imparfait mais très couru

LeLe 3 mars dernier, Rouen, Bourges, Clermont-Ferrand et Montpellier ont été officiellement présélectionnées pour représenter la France en 2028 dans la course au label Capitale européenne de la culture. Un jury composé de douze membres européens[1] a examiné les neuf dossiers et reçu les villes candidates pour défendre leur projet. Bastia, Saint-Denis, Amiens, Nice et Reims sont désormais sorties de la course, qui se poursuit jusqu’en septembre prochain.