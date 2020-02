Coronavirus: la pandémie comme métaphore

Il faut combattre mais aussi penser le coronavirus. Or, la première victime d’une pandémie n’est-elle pas la vie démocratique ? Surveiller et guérir, le mot d’ordre immuable des autorités ? Dans notre vision des épidémies, n’y a-t-il pas une dimension impérialiste ? Réponses avec quatre chercheurs, historiens de la santé et des crises sanitaires, géographe ou philosophe.