Mort du chef d’orchestre, compositeur et pianiste André Previn

Grand admirateur de Leonard Bernstein, André Previn était lui aussi un musicien aux talents multiples qui brassait avec gourmandise les styles et les genres. Il abordait avec facilité aussi bien le jazz, la musique de film, la musique classique et l'opéra. En tant que chef d'orchestre, il a dirigé les plus grandes phalanges dans le monde entier. « Bernstein a montré l'exemple qu'il était possible de ne pas se spécialiser dans un seul genre musical. On n'est plus obligé de faire uniquement les spectacles pour Broadway, le cinéma, la direction d'orchestre – on peut désormais faire tout cela à la fois », a-t-il déclaré.