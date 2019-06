Tableaux d’une Slovaquie d’aujourd’hui

La Slovaquie, pays de quelque cinq millions d’habitants, a rejoint l’Union européenne il y a quinze ans et semble, depuis sa « révolution de velours », s’être distinguée par le fait qu’elle souffre peut-être du voisinage de la République tchèque et surtout de Prague, mais aussi d’un certain flou dans la perception que les Européens ont d’elle. Aussi les grandes manifestations de février 2018 ont-elles réellement surpris les observateurs, aux yeux desquels ce pays paraissait quelque peu assoupi.