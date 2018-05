Pour la première fois, France Culture propose une balade sonore géolocalisée qui permet de se promener dans le Quartier latin en écoutant et en revivant Mai 68 à travers un documentaire en son binaural. Une heure et quart d’immersion dans le quartier de la révolte grâce aux archives, analyses d’historiens et témoins, que complète un récit d’Emmanuel Laurentin, producteur de la Fabrique de l’Histoire sur France Culture.