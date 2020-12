Le parti pris des objets

Pourquoi le bidet fut-il refusé par le monde anglo-saxon ou comment le hamac, d’origine amérindienne, fut-il mis au service de la conquête de l’espace ? On apprend un nombre infini de choses sur les objets, dans Le Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, dirigé par les historiens Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre publié par les éditions Fayard.

Comment le bâton de craie a pris son essor en parallèle du « nombre de plus en plus élevé d’élèves » et surtout de « l’abandon de l’apprentissage calligraphique de l’écriture au profit d’une écriture dont la vocation n’est plus d’être belle mais lisible » entraînant le délaissement de la plume et de l’encre au profit de l’ardoise et de la craie. Le bâton de craie est ainsi et aussi « fils du capitalisme : le jeune commis doit pouvoir écrire et compter vite », écrit l’historien Philippe Artières.

Comment les logiques marchandes autour de la diffusion de statuettes de Bouddha ont fini par entraîner, en Thaïlande ou au Sri Lanka, des campagnes de boycott des images de ce qui était au départ un objet de culte.

Comment l’invention du chewing-gum doit beaucoup à la volonté de général Santa Anna, président déchu du Mexique chassé par la révolution et exilé à New York en 1869, de fabriquer à partir de chiclé, une résine que les Mayas avaient l’habitude de mâcher, un succédané de caoutchouc dont les ventes lui permettraient de financer une armée capable de renverser le gouvernement en place dans son pays.

Comment le succès des tongs, dont il est difficile de fixer le lieu d’origine, même si le Japon tient la corde avec la zori composée de paille de riz et de jonc, résulte de l’essor économique et de la démocratisation des vacances au soleil dans les pays du Nord couplé à un marketing efficace d’entreprises brésiliennes, dans la même période où elles constituent les seules chaussures que les domestiques et ouvriers peuvent s’offrir dans les pays du Sud.

Ou encore comment la canette jetable fut le fruit de la prohibition et de la grande crise des années 1930 aux États-Unis, puisque, dès les années 1920, « face à la chute de leurs ventes, les principaux fabricants d’ampoules avaient décidé de mettre en place une entente commerciale afin de limiter la durée de vie de leurs produits et contraindre le consommateur à les renouveler plus souvent », ainsi que l’explique l’historien François Jarrige en rappelant que, durant l’été 1936, l’entreprise American Can Company finance une grande campagne publicitaire pour ses canettes de bière, qui insiste notamment sur les vertus et les joies de la jetabilité. On y voit en effet deux pêcheurs jeter leur canette désaltérante dans un lac après utilisation…

Entretien avec les directeurs de l’ouvrage, les historiens Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre.

Qu’apporte l’étude de certains objets au récit de la mondialisation ?

L’étude des objets permet d’abord de répondre au problème que pose toute étude entreprise à l’échelle du monde : le problème de la commensurabilité. On pourrait imaginer de mettre en relation les différentes sociétés qui forment l’humanité à partir d’autres phénomènes.

On pourrait observer la circulation des imprimés par exemple – mais alors on écarterait de l’analyse les sociétés sans écritures, ainsi que tous les individus qui, au sein des sociétés de l’écrit, ne savaient ni lire, ni écrire.

On pourrait observer les œuvres d’art – mais alors cela impliquerait de définir l’art, avec le risque d’appliquer à l’ensemble du monde des conceptions souvent très occidentales. Les objets, eux, permettent de neutraliser tous ces questionnements. Ils sont le plus petit dénominateur commun de l’humanité. Étudier leurs circulations, leurs usages, les modalités de leurs appropriations est possible à l’échelle du monde entier.

En quoi les objets sont-ils non seulement des produits, mais des vecteurs de la mondialisation ?

En circulant, ces objets véhiculent des manières de voir et d’appréhender le monde. Certes, ils peuvent être investis d’une fonction et d’un sens différents en fonction de la période et de la région considérées. Mais, de par leur capacité à s’immiscer dans l’intimité des individus, ils participent grandement à la diffusion mondiale de pratiques sociales, économiques et politiques.

Ainsi, le calendrier grégorien et les cartes géographiques finissent par s’imposer dans le monde entier au début du XXe siècle, instaurant un nouvel espace-temps centré sur l’Europe. À la même époque, la standardisation des drapeaux, étudiée par Fabrice Argounès, traduit presque partout l’imposition du nouveau modèle de l’État-nation.

En sens inverse, les baguettes d’origine chinoise se sont propagées dans le monde dans le dernier tiers du XXe siècle. Aujourd’hui, plus du tiers des restaurants dans le monde sont des chinois (sans compter les japonais) : la production massive de baguettes – près de 100 milliards de pièces jetables en bois sont jetées chaque année – pose un problème écologique majeur.

Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre. © Claire Delfino Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre. © Claire Delfino

Dans le cas qui nous concerne, le diffusionnisme est une conséquence intellectuelle du mouvement par lequel les Européens, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en sont venus à dominer le reste du monde – et, lorsque ce n’était pas le cas, à croire malgré tout qu’ils le dominaient. Dans ce contexte, et cependant que se construisaient, en Europe, les méthodes d’une histoire « scientifique », l’habitude a été prise de considérer les grandes ruptures de l’histoire de l’humanité comme imposées par les Européens, puis les Occidentaux.

Appliqué à l’histoire des objets et de leur circulation, ce diffusionnisme revient à considérer d’abord les conséquences des différentes « révolutions » occidentales – en matière industrielle, hygiéniste, culturelle, etc. Il faut le faire, évidemment, et dans le livre les analyses qui concernent le journal, la boîte de conserve, le télescope, le revolver, la machine à coudre, la bougie stéarique, le flash au magnésium, la machine à écrire, le poste de télévision, l’ampoule électrique, la canette jetable, le tampon hygiénique, la pénicilline, le stylo-bille, la pilule – pour citer quelques exemples – ne peuvent évidemment pas se passer de l’origine occidentale de ces objets.

Mais, d’une part, cela doit s’équilibrer avec l’existence d’objets qui, tout aussi importants, proviennent d’autres lieux du monde, comme la pipe à opium, le banjo, le châle, le shampoing, le cigare, l’éventail, les baguettes, la statuette de Bouddha, le bonsaï, la chicotte, le wax, les tongs, le keffieh ou le kimono.

D’autre part – et surtout – l’analyse de la diffusion des objets occidentaux doit s’accompagner de la prise en compte des limites de cette diffusion – 1,2 milliard d’individus n’ont toujours pas à l’accès à l’électricité chez eux aujourd’hui, par exemple, ce qui relativise l’importance de l’ampoule électrique –, des conséquences sur l’ensemble de la planète des modalités de production de ces objets – la croissance formidable de Kuala Lumpur, par exemple, est due aux besoins d’étain, notamment nécessaire aux boîtes de conserve – et des phénomènes de réappropriation de ces objets : songeons aux différents usages que l’on peut faire des bouteilles en plastique.