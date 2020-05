L’écrivain-voyageur Patrick Leigh Fermor donne à entendre les sons du monde grec

3 mai 2020 Par Ulysse Baratin (En attendant Nadeau)

On risque fort de ne pas aller voir la Grèce cet été. Avant d’y retourner, on se préparera à mieux la voir en lisant avec profit Roumeli, Voyages en Grèce du Nord. Publié en anglais en 1966 et enfin traduit, ce livre brille par sa compréhension d’un pays qui échappe au regard.