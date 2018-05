Etre noir n’est pas un métier

À travers leurs histoires et leurs parcours, ces actrices passionnées par leur métier témoignent du double plafond de verre – racisme et sexisme – qu’elles subissent en tant que femmes et Noires. Leur livre est un appel à une représentation plus juste de la société française au cinéma, au théâtre, à la télévision et dans le domaine culturel en général.