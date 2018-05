Toni Morrison: l’Autre et la race

5 mai 2018 Par Claude Grimal (En attendant Nadeau)

Le dernier livre d’essais de Toni Morrison, L’Origine des autres, reprend des conférences que l’écrivaine a prononcées à Harvard en 2016 dans le cadre d’un cycle intitulé « La Littérature de l’appartenance ». Elle y poursuit ses réflexions sur la « construction » du Noir aux États-Unis, créant ainsi un second volet à son livre Playing in the Dark, et aborde « l’obsession de la couleur » ou la crainte de « l’Altérité » dans les sociétés humaines.