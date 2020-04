Claro ouvre la maison-père

5 avril 2020 Par Cécile Dutheil (En attendant Nadeau)

Claro. Ce nom cache un traducteur et un amoureux de la littérature nord-américaine, un critique littéraire fougueux et un écrivain ardent. Il n'a conservé que son nom de famille, le nom de son père. C’est à ce père et à cette famille, avec une belle liberté, que le récit La Maison indigène est consacré.