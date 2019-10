W.E.B. Du Bois, le sociologue noir occulté

Cent-vingt ans après sa parution en 1899, Les Noirs de Philadelphie se lit enfin en français. Cet immense délai est la première source d’étonnement face à l’ouvrage, mais l’introduction de Nicolas Martin-Breteau permet d’y répondre par une démonstration remarquable : W.E.B. Du Bois a été rapidement oublié par la tradition sociologique, qui a longtemps refusé de le reconnaître comme fondateur, parmi d’autres, de la discipline, aux côtés de ses contemporains Émile Durkheim et Max Weber – ce dernier ayant pourtant longtemps dit son admiration pour son travail. D’où une mémoire sociologique exaltant Le Suicide (1897) ou L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905) et laissant dans l’oubli Les Noirs de Philadelphie, étude contemporaine et tout aussi fondamentale.