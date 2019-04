1 001 photos pour dire Niort

Parfois, une lumière très douce laisse sentir le grain de la peau des jeunes filles. Ou alors, un halo sur un arbre sublime l’étrange inquiétude de la nuit. Plus loin, c’est une surexposition qui offre à l’image sa dimension onirique. Ce sont des portraits classiques, des recherches plastiques, des photos documentaires, des collages… Tous ont été saisis à Niort, préfecture des Deux-Sèvres, 60 000 habitants et où depuis vingt-cinq ans se tiennent les Rencontres de la jeune photographie internationale. Pour fêter ce quart de siècle, plus de mille photos sont accrochées dans quatorze lieux, du très institutionnel hôtel de ville à la belle demeure d’un particulier.