Quel regard l’Allemagne porte-t-elle sur l’affaire Yann Moix qui a agité le milieu littéraire français ces dernières semaines ? Le quotidien conservateur allemand Die Welt consacre un article à cette polémique et essaie d’en tirer des leçons pour la société française. Selon ce journal, par ailleurs connu pour une certaine défiance vis-à-vis de la France, la société hexagonale « n’a pas surmonté son vieil antisémitisme de l’affaire Dreyfus » et « a longtemps refoulé les crimes de la collaboration ». Pour Die Welt, « la schizophrénie de Yann Moix est le symptôme de ce malaise » et le milieu culturel français devrait s’interroger sur les raisons de ce « passé qui ne passe pas ».