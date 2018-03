Pour la journée des droits de la femme, Mattel avait cru bon de renouveler ses Barbie et avait notamment choisi la peintre mexicaine, fervente communiste, Frida Kahlo comme « Figure d’inspiration ». Résultat : une poupée au ton très clair et aux sourcils bien sages, ne ressemblant que très vaguement à l’artiste. Et une partie de la famille très en colère, qui a saisi la justice pour contester à la firme américaine le droit d’utiliser l’image de l'artiste, morte à 44 ans.