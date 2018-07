Comment les talk-shows ont fait grimper l’extrême droite

Qui peut encore dissocier Fox News des positions politiques de Trump ? Plus grand monde, et pour cause : en Europe aussi bien qu'outre-Atlantique, certaines chaînes télévisées et talk-shows font délibérément des opinions populistes latentes d'un pays leur marotte, le plus souvent pour battre les records d'audience. Malus, l'issue fait souvent le bonheur des partis d'extrême droite.