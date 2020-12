Emmanuel Doutriaux: «Ce confinement des corps amène l’architecture à se déconfiner»

Emmanuel Doutriaux a publié au printemps dernier une adaptation pour un public averti de sa thèse soutenue à Paris VIII en 2015 : Conditions d’air – Politique des architectures par l’ambiance (MētisPresses). Sa réflexion au sujet de l’architecture, appréhendée au prisme de la philosophie, est donc centrée sur l’ambiance, notion cruciale et vaporeuse : « Elle est tout à la fois ce qui rend possible et ce qui est en train d’advenir. »