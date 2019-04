Albert Moukheiber et ce cerveau « qui nous joue des tours »

Une bouille d’adolescent rêveur. Un parcours atypique. Un calme olympien. Un intérêt marqué pour l’étude des comportements humains. Et un premier livre. À 36 ans, Albert Moukheiber trace son chemin « en naviguant au gré du hasard ». C’est donc le hasard qui a conduit cet enfant de Beit Méry (dans le Metn) naturalisé français, petit-neveu et filleul de l’ancien homme politique dont il a hérité du nom, à se lancer dans la recherche en France, au terme d’un doctorat en neurosciences cognitives à l’Université Paris 6 et d’un master en psychologie clinique, à Paris 5 et Paris 8. « Mon parcours n’est pas le fruit d’une réflexion et presque aucune partie de ma vie n’est réfléchie », révèle le jeune homme, qui s’est également spécialisé dans les troubles anxieux et la phobie sociale pour avoir travaillé en psychiatrie adulte.