Paul Robeson, chanteur, acteur, athlète et précurseur de la conscience noire

Précurseur du mouvement antiségrégationniste aux États-Unis, l’interprète de The ol’ man river et comédien dont Othello fut le rôle fétiche professait qu’il n’y avait qu’une seule race : l’humanité. Fidèle à son engagement en faveur d’un internationalisme radical, embrassant toutes les justes causes, Paul Robeson connut une carrière exceptionnelle qui se déploya de l’Inde à l’Afrique et que le FBI s’acharna et parvint à détruire.