Zafzaf enfin traduit en français

17 mai 2020 Par Khalid Lyamlahy (En attendant Nadeau)

L’écrivain marocain Mohamed Zafzaf s’est longtemps tenu loin des lumières. Encore plus en France, faute de traduction. Mais grâce aux éditions Virgule et à la poétesse et traductrice Siham Bouhlal, cette écriture sans fioritures ni artifices, ces univers où les chants des hommes ressemblent aux « lamentations d’un loup » sont enfin accessibles.