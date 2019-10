En finir avec l’illusion boréale

C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière. » Lorsque Voltaire dédie cet alexandrin à la gouvernance éclairée de Catherine II en 1771, a-t-il conscience qu’il offre ainsi la plus belle synthèse du regard que va porter l’Europe sur ses contrées nordiques durant les deux siècles suivants ? Obsession de la pureté, retour aux racines de l’humanité, utopies égalitaristes et écologistes, le nord du continent a été progressivement investi par les attentes et les espoirs de tout un ensemble d’administrateurs européens. Du projet nazi au modèle social-démocrate, des théories raciales aux grands classements des Nations unies, les pays nordiques restent placés au pinacle de l’accomplissement politique, de ce qu’une société devrait attendre d’elle-même et ce, malgré le passage des gouvernements et la flétrissure des idéologies.