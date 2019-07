Quand la fête des Vignerons fait chavirer la Suisse

Pour le sens commun français – même pas franchouillard –, cela ne fait pas un pli : rien de plus ringard ! Eh bien non ! Rien de plus anticipateur des fraternités à venir et des coudoiements à retrouver que la fête des Vignerons, qui se tient à Vevey quatre ou cinq fois par siècle depuis mille sept cent nonante-sept (1797). Oui-da ! On y goûte simplement le génie des lieux, sans relents chauvins, comme pour faire mentir Georges Brassens :