Henri Guillemin en critique tutoyant les anges et les démons d’avant-guerre

Henri Guillemin (1903-1992), imprécateur invétéré en faveur de la justice sociale et détective impénitent des turpitudes de la bourgeoisie, aura prouvé sa vie durant qu’il est possible d’être profondément littéraire, indéniablement catholique et viscéralement révolté, histoire de se poser avec force en empêcheur d’exploiter en rond.