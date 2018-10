Dans la tête du capital

Le propre d’une pensée philosophique à la fois dynamique et cohérente est sans doute de savoir se saisir d’objets hétérogènes, tout en les inscrivant dans les évolutions politiques et anthropologiques similaires qui les produisent. À la fin de son impressionnante Théorie du drone, publiée en 2013, Grégoire Chamayou, chercheur au CNRS, jugeait que cet instrument militaire d’un nouveau type permettait d’en « finir avec la possibilité même de la désobéissance et de l’insoumission » et que l’enjeu de la « dronisation » était de pouvoir « concilier le dépérissement du bras social de l’État avec le maintien de son bras armé ».