Toni Morrison: aux origines du racisme, la violence du langage

L’une des plus grandes auteures américaines contemporaines, Toni Morrison, publie un recueil de six conférences qu’elle a données à Harvard sous le titre L’Origine des autres. L’écrivaine afro-américaine décortique les mécanismes à l’œuvre dans la construction des oppressions. Lors de son discours de réception du prix Nobel, Toni Morrison aura ces mots définitifs : « Le langage de l’oppression représente bien plus que la violence ; il est la violence elle-même ; il représente bien plus que les limites de la connaissance ; il limite la connaissance elle-même. »