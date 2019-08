Art Spiegelman censuré par Marvel pour avoir critiqué Trump

On peut être lauréat du prix Pulitzer, le seul auteur de bande dessinée dans ce cas, on peut avoir laissé une œuvre qui restera au patrimoine de l’humanité et être victime de censure. Art Spiegelman, le légendaire auteur du roman graphique Maus, raconte dans le Guardian avoir vu un texte refusé pour avoir comparé Donald Trump à un méchant de Captain America.