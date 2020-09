De l’utilité de l’amateur d’antiquités

Mis à part un voyage de jeunesse au Tibet où elle perçut à 27 ans les échos du massacre de Tiananmen, Kathleen Jamie, poétesse et essayiste enracinée dans le terroir et la culture d’Écosse, semble avoir toujours été fascinée par les destinations les plus septentrionales. Soit au pays natal, soit ailleurs, guidée par une boussole intérieure qui indique le nord, comme le capitaine Hatteras de Jules Verne.