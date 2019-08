Médias et quartiers: Marseille, l’alternative

À la suite des révoltes urbaines de 2005, un vent nouveau entraîne les habitants des quartiers populaires à s’emparer d’une parole qu’ils estiment confisquée. Désormais soutenus par les pouvoirs publics à travers des dispositifs de subventions destinés aux médias de proximité, ceux-ci n’ont toutefois pas attendu des financements étatiques pour se mettre en route.

Au cœur de la Castellane, les femmes de la Baguette magique sont devenues les reporters de leur quotidien. Installé depuis vingt ans ans à la Plaine, territoire de lutte emblématique dont l’actuelle mutation est due notamment à un projet de rénovation urbaine, Primitivi raconte les histoires des lieux par le biais des gens qui y vivent. Née en 1981 dans un théâtre, Radio Grenouille est une pionnière du genre : à la fois radio associative, productrice de projets, médiatrice et diffuseuse, atelier de création sonore.

Journal, télévision, site internet, radio, les chemins sont nombreux. Ces différents modèles se retrouvent sur la même problématique : pour se reconquérir la parole et durer, il faudra se réapproprier les moyens de production de l’information.

Une web-série écrite et réalisée par La Friche / Collectif ŒIL, sur une idée originale de Lucas Roxo // Montage : Leo Ks // Montage son et mixage : Timotée Pedron-Desclaux // Étalonnage : Marie-Laure Blancho.

À l’origine de cette série de cinq vidéos, des phrases que nous, journalistes des collectifs La Friche et ŒIL, avons entendues : « Les journalistes, c’est des gros DJ, ils remixent tout ! » ; « Les journalistes viennent ici, nous parlent, et après, on ne les revoit plus jamais » ; ou encore « Vous voulez faire de l’audimat ? Ça n’intéresse personne les gens sympas »… Des phrases que nous avons entendues comme autant de symptômes d’une rancœur accumulée par des citoyen·ne·s qui se sentent dévalué·e·s, dans la presse, en raison de leur simple appartenance à un territoire.

Il n’est pas rare non plus de discuter entre collègues du fossé entre les « banlieues » et la profession de journaliste. Et pourtant, rien ne change. Dans le même temps, des initiatives fleurissent, des habitants imposent leur regard sur leurs quartiers, prennent les journalistes à partie ; des médias de proximité créent des espaces de réappropriation de la parole ; des associations utilisent différents leviers, judiciaires parfois, pour se faire entendre et changer l’image de leur territoire. Des journalistes modifient leur pratique, sont remis en question, vont dans les écoles pour tenter de retisser du lien et expliquer les spécificités de leur métier.

« Médias : les quartiers vous regardent » est un projet documentaire, composé d’une web-série et d’un cycle d’éducation aux médias, qui explore le traitement médiatique des quartiers populaires et le fossé qui s’est créé entre les « périphéries » et les journalistes. Cinq épisodes vidéo donnent la parole à des habitant·e·s de quartiers populaires dans toute la France, pour amorcer une réflexion collective sur les solutions à mettre en place pour améliorer nos pratiques journalistiques.

La Friche est un collectif de journalistes indépendant·e·s, artistes, documentaristes, technicien·ne·s de l’image et du son. Tous et toutes revendiquent une pratique professionnelle directement inspirée du réel et des quartiers populaires, au plus près des enjeux forts de notre société, et s’inspirent de l’éducation populaire dans leurs pratiques professionnelles. En plus de produire des reportages, documentaires ou œuvres artistiques, le collectif La Friche anime des ateliers d’éducation aux médias et à l’information visant à la réappropriation de la parole médiatique. Sont membres de ce collectif : Lucas Roxo, Leïla Khouiel, Kozi Pastakia, Rouguyata Sall, Amanda Jacquel, Sabrina Alves, Ferial Latreche, Azzedine El Mourabet, Fatma Torkhani, Julien Pitinome, Sheerazad Chekaik-Chaila et Flora Beillouin.

défend une photographie fondée sur l’engagement et tend à donner la parole à celles et ceux qui ne l’ont pas ou plus, avec comme philosophie que l’image doit être en partage, un bien commun qui témoigne et questionne la société. Nous défendons une photographie fondée sur l’engagement social. Ce que nous « voyons », ce que nous « capturons », ce que nous « montrons » est ce que nous pouvons et devons changer. Ces engagements tendent à promouvoir une vision humaniste de la photographie. Depuis le début de l’année 2015, l’association Our Eye is Life édite le magazine trimestriel, mène des formations et sensibilisations aux médias, et le développement d’une agence de photographes. Sont membres de ce collectif : Leo Ks, Julien Pitinome, NnoMan Cadoret, Maxwell Aurélien James et Nora Hamadi.