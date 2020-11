Pascal Picq: «Le confinement peut nous faire réfléchir sur ce qui se délitait»

Pascal Picq, 66 ans, paléoanthropologue ayant longtemps travaillé au Collège de France aux côtés d’Yves Coppens, est un esprit délié qui sort des sentiers battus universitaires. Il est l’auteur d’une trentaine d’essais, dont, avec Michel Serres et Jean-Didier Vincent : Qu’est-ce que l’humain ? (Le Pommier, 2003). Il a publié quatre livres ces deux dernières années : Sapiens face à Sapiens (Flammarion) ; L’Intelligence artificielle et les chimpanzés du futur, ainsi que Et l’évolution créa la femme (tous deux chez Odile Jacob) ; plus un volume d’entretien avec Denis Lafay, qui vient de paraître aux Éditions de l’Aube : S’adapter ou périr. Covid-19 : faire front. Il rédige en ce moment, dans l’Oise où il est confiné, un essai dont le titre est déjà tout un programme : Les Chimpanzés et le télétravail.