Billy Wilder: la gravité de la comédie

Voilà un livre qui s’attaque à une œuvre comme on gravirait une montagne en empruntant un chemin hélicoïdal jusqu’au sommet. Avec Gravité, sur Billy Wilder, publié ce 2 mai chez Lux, notre collaborateur Emmanuel Burdeau, qui depuis plusieurs années chronique pour Mediapart les liens entre cinéma et politique, nous propose de faire l’ascension du travail du maître de la comédie américaine des années 1950 et 1960, auteur des immortels Sunset Boulevard, Sept Ans de réflexion et Certains l’aiment chaud.