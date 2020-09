Une exposition retrace la généalogie de l’arbitraire policier

Une exposition fabuleuse et gratuite. Il est préférable de la visiter avec le livret mis à disposition, tant les documents présentés s’avèrent riches et passionnants. Telle est « La police des Lumières. Ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle », qui vient de s’ouvrir aux Archives nationales, à Paris, jusqu’au 18 janvier 2021.