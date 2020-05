Sony Labou Tansi: créer avec de la boue

«Vraie et sale », ce sont les mots de Sony que la chercheuse Céline Gahungu reprend. Ce dernier ne veut-il pas une écriture « qui pue le sang » ? Des images non moins féroces s’étaient imposées à son grand aîné, le poète Tchicaya U’ Tamsi, pour dire sa découverte de la poésie de Sony : « Il est venu chez moi sous la forme d’un poème, et ce poème était un étoilement de viande, de sang, de viande déchirée. »